Mehmet Şimşek duyurdu: Özel okul ve üniversiteler için kural bazlı fiyatlama geliyor

Velilerin cebini yakan fiyatlar için düğmeye basılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya’nın düzenlediği '5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde ekonomideki son tabloyu ve yeni yol haritasını paylaşırken eğitim enflasyonu hakkında da önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek, Türkiye'de eğitim enflasyonunun temel kaynağının özel okullar ve vakıf üniversiteleri olduğunu belirterek, sektördeki fiyat dinamiklerinin dezenflasyon sürecinde kritik rol oynayacağını söyledi.

"ASIL SORUN ÖZEL EĞİYİM KURUMLARINDA"

Şimşek, Türkiye'de öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının devlet okullarına gittiğini, kitaplar dahil tüm eğitim materyallerinin ücretsiz sağlandığını hatırlatarak, "Dolayısıyla asıl sorun kamu tarafında değil, özel eğitim kurumlarındaki fiyat davranışlarında" dedi.

"KAR AMACI YOK AMA BAZI HARÇLAR 10 KAT ARTTI"

"Kâr amacı yok deniliyor ancak fiyat davranışları bununla uyumlu değil"

diyen Şimşek, şunları kaydetti:

Vakıf üniversitelerinin bazı programlarında harçlar 10 kat arttı.



Sektördeki fiyat dinamikleri dezenflasyon sürecinde kritik rol oynayacak.

ARTIŞLARIN ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYRETTİĞİNİ BELİRTTİ

Şimşek, özel eğitim kurumlarında uzun süre yaklaşık yüzde 36'lık fiili bir tavan uygulandığını, bu sınır kaldırıldığında fiyatlamanın hızla serbestleşip eğitim enflasyonunu yukarı taşıdığını kaydetti.

Biriken farkın son yıllarda fazlasıyla giderildiğini vurgulayan Şimşek, "Bugün geldiğimiz noktada tavanın yarattığı boşluk tamamen telafi edildi. Artışlar enflasyonun çok üzerinde seyretti" ifadelerini kullandı.

'KURAL BAZLI FİYATLAMA' DÖNEMİ

Şimşek, 2026'da enflasyonda beklenen hızlı düşüşün nedenlerinden birinin bu alandaki yapısal düzenlemeler olacağını belirterek, "Hem özel okullar hem de üniversiteler için ‘kural bazlı fiyatlama’ dönemine geçildi." dedi.

2026 İÇİN OLUMLU KONUŞTU

Ekonomik programda "en kritik evre" olarak nitelediği üçüncü aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, 2026 yılına dair iyimser bir tablo çizdi.

Şimşek, "3 Şubat itibarıyla Ocak 2026 enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye, yüzde 20’li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin, en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak" ifadelerini kullandı.