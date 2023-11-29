Gram altın rekor kırdı! 29 Kasım'da altın fiyatları: Ons altın 7 aydan bu yana en yüksek seviyede

Altının ons fiyatı, ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle artışa geçti.
3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 2 bin 50 doları test etti.
Rekor, 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.
Ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 45 dolardan işlem görüyordu.
Ons altının 7 ay aradan sonra yaptığı çıkışın paralelinde ve doların güçlenmesi ile birlikte iç piyasada da altın fiyatları artış yaşadı.
İç piyasada altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altında son durum şöyle:
Gram altın: 1.901 lira
Çeyrek altın: 3 bin 224 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 138 lira
Tam altın: 12 bin 899 lira
Yarım altın: 6 bin 445 lira
Altın fiyatları jeopolitik gerginliklerden etkilendi
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesinin de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulunduğunu belirten analistler, altın fiyatlarının Fed'in 2024'ün ilk yarısında "güvercin" bir eğilime doğru bir dönüş yapacağı yönündeki piyasa beklentileri tarafından yönlendirildiğini vurguladı.
Öte yandan düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın altına olan talebi artırması bekleniyor.
2024 beklentisi
ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, Fed'in 2024'ün 2. çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasının beklendiğini, bunun da altın fiyatlarındaki yükselişini destekleyeceğini kaydederek şöyle konuştu:
Altın fiyatlarının, Fed'in para politikasının gevşemesinin ardından doların zayıflamasıyla 2024'te destekleneceğine inanıyoruz.
Ons altının 2 bin 100 dolara yükselmesi bekleniyor
Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskinin de değerli metallere destek sağladığına işaret eden Manthey, şöyle konuştu:
Altın fiyatlarının gelecek yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasını ve 4. çeyrekte ons fiyatının ortalama 2 bin 100 dolara ulaşmasını bekliyoruz.
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