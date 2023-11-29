Gram altın rekor kırdı! 29 Kasım'da altın fiyatları: Ons altın 7 aydan bu yana en yüksek seviyede Ons altın, bugün 2 bin 50 dolarla 7 aylık aradan sonra en yüksek çıkışını yakalarken, iç piyasada da gram altın 1.901 lira ile kendi rekorunu kırarak tarihi zirvesine ulaştı.

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Altının ons fiyatı, ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler karşısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle artışa geçti.

3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 2 bin 50 doları test etti.

Rekor, 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 45 dolardan işlem görüyordu.

Ons altının 7 ay aradan sonra yaptığı çıkışın paralelinde ve doların güçlenmesi ile birlikte iç piyasada da altın fiyatları artış yaşadı.

İç piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altında son durum şöyle:

Gram altın: 1.901 lira

Çeyrek altın: 3 bin 224 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 138 lira

Tam altın: 12 bin 899 lira

Yarım altın: 6 bin 445 lira

Altın fiyatları jeopolitik gerginliklerden etkilendi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesinin de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulunduğunu belirten analistler, altın fiyatlarının Fed'in 2024'ün ilk yarısında "güvercin" bir eğilime doğru bir dönüş yapacağı yönündeki piyasa beklentileri tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın altına olan talebi artırması bekleniyor.

2024 beklentisi

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, Fed'in 2024'ün 2. çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasının beklendiğini, bunun da altın fiyatlarındaki yükselişini destekleyeceğini kaydederek şöyle konuştu:

Altın fiyatlarının, Fed'in para politikasının gevşemesinin ardından doların zayıflamasıyla 2024'te destekleneceğine inanıyoruz.

Ons altının 2 bin 100 dolara yükselmesi bekleniyor

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskinin de değerli metallere destek sağladığına işaret eden Manthey, şöyle konuştu: