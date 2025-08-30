Gram altın rekor kırmaya devam ediyor

Ons altın 3 bin 447 dolarda. Gram altın ise dün geçtiği 4 bin 500 lirayı bugün, sabah saatlerinde 4 bin 555 liraya taşıdı.

Küresel piyasada zayıflayan dolar ve ABD'de faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını yukarı tırmandırdı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 555 lira

Çeyrek altın: 7 bin 725 lira

Cumhuriyet altını: 31 bin 474 lira

Tam altın: 30 bin 900 lira

Yarım altın: 15 bin 450 lira

GRAM ALTININ TIRMANIŞI

Ağustos ayının ilk gününe göre gram altın 119,57 lira artarak yüzde 2,8 değer kazandı.

Yıl başı başlangıç değerine (2,994.70 lira) göre gram altın, 1.560,3 lira artarak yüzde 51 oranında değer kazandı.

Gram altın, son bir yıla göre ise; 2,763.51 liradan 4,555 liraya yükselerek değer yüzde 64 değer kazancı yaşadı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,1402 lira

Euro: 48,0769 lira

Sterlin: 55,5645 lira

BU HAFTA EN FAZLA ALTIN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 3,20, eiro/TL yüzde 0,74 ve dolar/TL yüzde 0,33 değer kazandı.