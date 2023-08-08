Gram altın kararına kuyumcu yorumu: En çok 0,25 ve 0,50 gram altın satılıyordu Dün, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, en düşük 1 gram altın basılabileceğini açıklamasıyla birlikte gözler kuyumculara çevrildi.

İHA

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde çeyrek altın yerine, gram altın ve hatta 0,5 ve 0,25 gram altınlar takılmaya başlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, bundan sonra basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

Yeni kararla birlikte 0,5 gram altın ve aşağısındaki gramajlar üretilmediği için kuyumcular tarafından da satılamayacak.

"0,25 ve 0,50 gram altın şu an en çok satılan ve takılan ürünlerdi"

Bilecik’te 25 yıldır kuyumculuk yapan İbrahim Sünetci, konuya ilişkin, olarak yeni karara ilişken şu yorumu yaptı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bununla birlikte 0,25 ve 0,50 gram altın şu an en çok satılan ve takılan ürünlerdi. Bunlar üretimden kalkınca vatandaşlar düğünlerde altın yerine para takmaya başlar. Bu durum bizleri olumsuz etkiler.

"Ellerinde 0,25 ve 0,50 gram olanlar, altınlarını yılbaşına kadar ellerinden çıkartmalı"

Öte yandan Sünetci, ellerinde 0,25 ve 0,50 gram olan vatandaşların yılbaşına kadar ellerinden çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, yılbaşından sonra satışının yasaklanacağını sözlerine ekledi.