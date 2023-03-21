Gram altın zirvedeki yerini koruyor: Güncel altın fiyatları! ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan banka krizleri denetim altına alındığı için yatırımcısının endişeleri törpülendi ve "güvenli liman" olarak gördüğü altın sınırlı geriledi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank iflas etti. Avrupa'da da İsviçre bankası olan Credit Suisse, en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını açıklayınca panik yaşadı.

Bu krizlerin aşılması için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevduatı koruma desteği, satın alma ve ihale süreçleri devreye girdi. Credit Suisse de İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) destek alarak, krizi atlattı.

Ons altındaki hareketlilik, Türkiye'de serbest piyasadaki altın fiyatlarına da yansıyor.

Yatırımcı, "güvenli liman" olarak tanımlanan altına olan ilgisini sürdürüyor.

Ons altındaki seyir

17 Mart'ta 1.921 dolardan 29 dolar birden artarak 1.950 dolara yükselen ons altın; 18 Mart'ta ise 39 dolar birden artarak bu kez 1.989 dolara çıktı. Dün 2 bin 7 dolar olan onsun fiyatı bugün 1.963 dolarda.

İstanbul Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları

İşte 21 Mart Salı 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, tam altın ve yarım altın fiyatlarında son gelişmeler...

Gram altın: 18 Mart'ta 1.214 lira / 20 Mart'ta 1.227 lira / 21 Mart'ta 1.227 lira

Çeyrek altın: 18 Mart'ta 2.007 lira / 20 Mart'ta 2.027 lira / 21 Mart'ta 1.988 lira

Cumhuriyet altını: 18 Mart'ta 8 bin 177 lira / 20 Mart'ta 8 bin 260 lira / 21 Mart'ta 8 bin 100 lira

Tam altın: 18 Mart'ta 8 bin 28 lira / 20 Mart'ta 109 lira / 21 Mart'ta 7 bin 975 lira

Yarım altın: 18 Mart'ta 4 bin 14 lira / 20 Mart'ta 4 bin 59 lira / 21 Mart'ta 3 bin 975 lira

Altın fiyatında Fed'in etkisi

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ediyor..

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.