Gram altında yeni rekor

Küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesi, para piyasaları üzerinde de etkili oluyor.

Piyasalar, 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girebilecek yüksek tarifeler öncesinde ABD’nin ticaret ortaklarıyla anlaşma sağlayıp sağlamayacağına odaklandı.

Anlaşma sağlanamayan ülkelere yüzde 30’a varan ek ithalat vergileri uygulanabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında ibre yukarı doğru çevrildi..

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle, gram altın yeni bir rekora daha imza attı.

Dün 4 bin 417 liraya yükselerek rekor kıran gram altın, bu seyrini bugün de sürdürdü. Gram altın bugün akşam seansına doğru 16.22'de 4 bin 452 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları uçuşa geçti.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları:

-Gram altın: 4.451

-Çeyrek altın: 7.262

-Yarım altın: 14.524

-Tam altın: 28.915