Gram altında yeni rekor! Merkez Bankası kararı sonrasında zirveyi gördü

İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi.
Haftaya 1.460 liradan başlayan gram altın, dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1.519 TL oldu.
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 2 bin 509 liraya ulaştı.
Ons altın düşüşte
Ons fiyatının 1.926 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Güne başlangıç rakamı / Son durum
Gram atın: 1.461 lira/ 1.519 lira
Çeyrek altın: 2 bin 415 lira / 2 bin 509 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 841 lira / 10 bin 226 lira
Tam altın: 9 bin 662 lira / 10 bin 38 lira
Yarım altın: 4 bin 831 lira / 5 bin 19 lira