Gram altında yeni rekor! Merkez Bankası kararı sonrasında zirveyi gördü
İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı sonrası dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın tazeledi.

Haftaya 1.460 liradan başlayan gram altın, dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1.519 TL oldu.

Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 2 bin 509 liraya ulaştı.

Ons altın düşüşte

Ons fiyatının 1.926 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Gram altında yeni rekor! Merkez Bankası kararı sonrasında zirveyi gördü

Altın fiyatları

Güne başlangıç rakamı / Son durum

Gram atın: 1.461 lira/ 1.519 lira

Çeyrek altın: 2 bin 415 lira / 2 bin 509 lira

Cumhuriyet altını: 9 bin 841 lira / 10 bin 226 lira

Tam altın: 9 bin 662 lira / 10 bin 38 lira

Yarım altın: 4 bin 831 lira / 5 bin 19 lira