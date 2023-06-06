Gram altından yeni rekor geldi! Cumhuriyet altını görülmemiş fiyata yükseldi

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Altının onsu 1.965 dolardan işlem görüyor.
Haftanın ikinci gününde gram altın ise 1.368 lirayla tarihi zirvesini gördükten sonra 1.358 liraya geriledi.
Çeyrek altın ise İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cumhuriyet altını 9 bin 151 lira
Yarım altın 4 bin 492 lira, Cumhuriyet altını ise bugüne kadar hiç görülmemiş bir rakama ulaşarak 9 bin 151 lira seviyesinden el değiştiriyor.
Yarım altın fiyatı 4 bin 492 lira
Serbest piyasada yarım altın fiyatı 4 bin 492 lirada.