Gram altından yeni rekor geldi! Cumhuriyet altını görülmemiş fiyata yükseldi Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın yeni zirvesi olan 1.368 liraya kadar çıktı.

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Altının onsu 1.965 dolardan işlem görüyor.

Haftanın ikinci gününde gram altın ise 1.368 lirayla tarihi zirvesini gördükten sonra 1.358 liraya geriledi.

Çeyrek altın ise İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 9 bin 151 lira

Yarım altın 4 bin 492 lira, Cumhuriyet altını ise bugüne kadar hiç görülmemiş bir rakama ulaşarak 9 bin 151 lira seviyesinden el değiştiriyor.

Yarım altın fiyatı 4 bin 492 lira

Serbest piyasada yarım altın fiyatı 4 bin 492 lirada.