Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! 12 Ocak 2022 altın ne kadar oldu?.

Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! 12 Ocak 2022 altın ne kadar oldu?.

Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları, alım satım yapacakların gündeminde yer alıyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme anbean takip ediliyor.

Bugün gram altın fiyatı 807 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1329 liraya yükseldi.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

12 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 807,45

SATIŞ: 807,61

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.310,00

SATIŞ: 1.329,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.244,00

SATIŞ: 5.294,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.621,00

SATIŞ: 2.658,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.276,47

SATIŞ: 5.326,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 734,35

SATIŞ: 739,25

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.817,72

SATIŞ: 1.817,95