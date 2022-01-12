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    Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! 12 Ocak 2022 altın ne kadar oldu?.

    Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 11:33
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    Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! 12 Ocak 2022 altın ne kadar oldu?.

    Altın fiyatları, alım satım yapacakların gündeminde yer alıyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme anbean takip ediliyor.

    Bugün gram altın fiyatı 807 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1329 liraya yükseldi.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    12 Ocak 2022 Çarşamba altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    12 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 807,45

    SATIŞ: 807,61

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.310,00

    SATIŞ: 1.329,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.244,00

    SATIŞ: 5.294,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.621,00

    SATIŞ: 2.658,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.276,47

    SATIŞ: 5.326,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 734,35

    SATIŞ: 739,25

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.817,72

    SATIŞ: 1.817,95

    Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! 12 Ocak 2022 altın ne kadar oldu?. #1


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