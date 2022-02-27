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    Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi piyasaları etkilerken gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 27 Şubat Pazar güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 15:38
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    Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin dördüncü gününde altın haftayı düşüşle kapattı.

    Bugün gram altın 838 liradan işlem görürken çeyrek ise 1399 lira oldu.

    Peki 27 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    27 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 838,48

    SATIŞ: 838,68

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.367,00

    SATIŞ: 1.399,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.459,00

    SATIŞ: 5.576,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.738,00

    SATIŞ: 2.798,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.491,47

    SATIŞ: 5.608,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 765,57

    SATIŞ: 777,43

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.906,74

    SATIŞ: 1.907,14

    Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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