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Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gram eridi! 27 Şubat 2022 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi piyasaları etkilerken gram ve çeyrek başta olmak üzere altın düştü mü yükseldi mi merak ediliyor. İşte 27 Şubat Pazar güncel altın fiyatları...