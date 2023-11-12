Gram ve çeyrek tarih oluyor! Kuyumcular açıkladı: En büyük kar… Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın, son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Altın alacak vatandaşlara kuyumculardan büyük yatırım tavsiyeleri geldi. Yatırımını buna yapan parasını katlayacak.

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Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken, altın bozduracak vatandaşlar için uzmanlardan önemli tavsiyeler geliyor.

Gram altın fiyatının 2000 TL'ye kadar yaklaştığı bir dönemde, çeyrek altın ise 3.000 TL'nin üzerine çıkarak dikkat çekiyor.

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yönlendiriyor.

Altın alım satımında para kaybetmek istemeyen yatırımcılara kuyumculardan tavsiye geldi.

Kuyumcular, yatırım için onu tavsiye ediyor...

En büyük kar!

Piyasalarda birçok farklı yatırım aracı bulunurken, altın hala birçok kişinin en güvenilir tercihi olmaya devam ediyor.

Daha çok kar ettiren bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları, bu dönemde de artmaya devam ederken, kuyumcular bu kez kesme altını önerdi.

Kuyumcular, 10.000 TL'lik veya 5000 TL'lik isteyen kişilere, teneke makası ile plaka altını keserek satıyorlar. Bu yöntemde, 1000 TL'lik kesilen altınlar şeker tartarı gibi titiz bir şekilde ölçülerek müşterilere sunuluyor.

Kuyumcular, özellikle burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın veya Cumhuriyet altınına olan talebin azaldığını belirtiyorlar. Şu anda piyasada daha çok kar elde edilen ve dikkat çeken kesme altın, yatırımcılar arasında hızla yayılmaya başladı.

Aralarında 500 TL fark var

Birçok kişinin bilmediği ancak son yıllarda altın piyasasında büyük ilgi gören 24 ayar saf altın, en çok satışı yapılan ürün olarak öne çıkıyor.

Altın yatırımcıları için en az zararı uğratabilecek yatırım aracı olarak kaydedilen kesme altın ise dikkat çekici bir yatırım fırsatı sunuyor.

Ayrıca kuyumcular, teneke altın ve paketli altın arasında 100 gramda 500 TL’lik bir fark ortaya çıktığını belirtiyor.