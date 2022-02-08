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- Gram yükseliyor! Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Gram yükseliyor! Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Haftanın ikinci gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 8 Şubat 2022 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 11:39
Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.
Güne yükselişle başlayan gram ve çeyrekte son durum merak ediliyor. Yatırımcılar altındaki her bir hareketlenmeyi dikkatle inceliyor.
Gram altın 797 liradan işlem görürken çeyrek ise 1313 lira oldu.
Peki 8 Şubat 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
8 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 797,42
SATIŞ: 797,45
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.297,00
SATIŞ: 1.313,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.187,00
SATIŞ: 5.233,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.603,00
SATIŞ: 2.628,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.219,47
SATIŞ: 5.265,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 726,00
SATIŞ: 730,24
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.818,68
SATIŞ: 1.818,95