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Gram yükseliyor! Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Gram yükseliyor! Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 8 Şubat 2022 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...