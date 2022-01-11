GSS borcu olanlar 2022 yılı sonuna kadar sağlık hizmetinden yaralanabilecek

GSS borcu olanların borçlarının son ödemesi için 31 Aralık 2021 tarihi ilan edilmişti. Şimdi yeni alınan bir karar göre bu borç ödenmemiş olsa da sağlıktan yararlanma süresi uzatıldı.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ve prim borcu nedeniyle devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alamayanların, 2022 yılı sonuna kadar bu hizmetten yararlanabileceği açıklandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanmada muafiyet şartlarını düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 77. maddesinde değişiklik yapıldı.

MUAFİYET 2012'DEN 2022'YE UZATILDI

Buna göre söz konusu kararın geçici 77. maddesinde değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce 2021 yılı sonuna kadar uzatılan bu muafiyet, 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bir kez daha uzatıldı.