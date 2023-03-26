GSS prim borçlarının yapılandırma ayrıntıları Herhangi bir sigortası olmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için ödedikleri GSS primlerini ödeyemeyenler için yapılandırma kapsamında bir fırsat doğdu.

Haber Merkezi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar diğer kamu borçlularından farklı bir yerde tutuldu.

GSS prim borcu olanlar, 31 Ağustos'a kadar başvurup birikmiş borçlarını yapılandırdığında gecikme faizlerinden kurtulmuş olacak.

Bunu da yapamayanlar için bir yol daha var. O da gelir testi yaptırarak, bu borcu ödeyemeyecek durumda olduğunu ispat ederek, borçtan tamamen kurtulmak.

Ana parayı ödeyen gecikme zammından muaf

Anapara, anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde, gecikme faizi ve cezası alınmayacak.

GSS borcu 2 bin liranın altında ise

Borç 2 bin lira ve altında ise yapılandırmanın diğer hükümlerine göre otomatik olarak silinecek.

Gelir testi yaptıranlar borcu ödemeyecek

Ödeme gücü olmayanlar ise gelir testine tabi tutulacak ve tüm borçları silinecek.

Gelir testi, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak.

Hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması gerekiyor

Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek.

Bu borçlardan doğan gecikme cezası ve zammı da alınmayacak.

Ödeme SGK ile anlaşmalı bankalara yapılacak

Anapara, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara ödendiği takdirde gecikme faiz ve cezaları da silinecek.

Asgari ücretin yüzde 3'ü

Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 lirayı aşanların ise asgari ücretin yüzde 3'ü kadar prim ödemeleri gerekiyor.

Aylık prim tutarı

2023 yılında ödenmesi gereken aylık prim tutarı ise 300 lira 24 kuruş.

Gelir testi nedir?

Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.

Kimler gelir testi yaptırabilir?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabilirler.

Gelir testi yaptırmak için nereye başvurulmalıdır?

Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Gelir testine başvuru için bir süre şartı var mıdır?

Gelir testine başvuru yapılması için herhangi bir süre şartı aranmamakla birlikte tüm genel sağlık sigortası primlerinin Devlet tarafından karşılanabilmesi için Kurum tarafından gönderilen tescil tebligatının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gelir testine başvurulması gerekmektedir. Aksi halde gelir testine başvuru tarihine kadar olan borçlar genel sağlık sigortalısının kendisi tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Gelir durumu değişenler tekrar gelir testine başvurabilir mi?

Genel sağlık sigortalılardan gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.