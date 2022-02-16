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    Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübreye yapılan yüzde 30'luk indirim sonrası çiftçilerin yüzünü güldüren bir indirim haberi daha verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2022 - 21:52
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    Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı

    Çiftçilerin kolayca gübre alıp, tarlasına atmasının sağlanması için gübrenin fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulandı.

    Gübre fiyatlarının ardından hayvan yemine de yüzde 12 indirim yapıldı.

    ÇİFTÇİLERE MÜJDE

    Müjdeyi çiftçilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyurdu.

    Erdoğan, "Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

    Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı #1

    Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı #2


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