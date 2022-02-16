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Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı

Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübreye yapılan yüzde 30'luk indirim sonrası çiftçilerin yüzünü güldüren bir indirim haberi daha verdi.