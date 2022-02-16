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- Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı
Gübreden sonra hayvan yemini de indirim yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübreye yapılan yüzde 30'luk indirim sonrası çiftçilerin yüzünü güldüren bir indirim haberi daha verdi.
- AA & Ensonhaber
- 16.02.2022 - 21:52
Çiftçilerin kolayca gübre alıp, tarlasına atmasının sağlanması için gübrenin fiyatlarına yüzde 30 indirim uygulandı.
Gübre fiyatlarının ardından hayvan yemine de yüzde 12 indirim yapıldı.
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Müjdeyi çiftçilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyurdu.
Erdoğan, "Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.