Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini Hayri Çulhacı'ya devrediyor

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Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor.

Güler Sabancı, merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın ardından 2004 yılından bu yana Sabancı Holding'de yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

İş dünyasında önemli gelişmelere imza atan ve sürdürülebilir çalışma prensibi ile yenilikçi bir yönetici olarak anılan Güler Sabancı, görevinden ayrılma kararı verdi.

27 MART'TA GÖREV DEĞİŞİMİ VAR

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı'nın 27 Mart'taki olağan genel kurulda görevinden ayrılacağı bildirildi.

YERİNE HAYRİ ÇULHACI'NIN GELMESİ BEKLENİYOR

21 yıllık başarılı iş hayatının ardından Güler Sabancı, görevini genel kurul sonrası Hayri Çulhacı'ya bırakacak.

GÜLER SABANCI DİĞER GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEK

Güler Sabancı; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır.

HAYRİ ÇULHACI

Sayın Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir.

Sayın Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir.

BAŞARI İLE DOLU 21 YILLIK YOLCULUK

Sabancı Holding, finans, sanayi, perakende ve enerji alanında şirketlerden oluşan ülkenin en büyük topluluklarından biri.

“En Güçlü İş Kadınları Uluslararası Listesi”nde 7. sıradan giren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 21 yıl görevini başarı ile yürüttü.

Güler Sabancı, birçok “ilke” imza attı ve aynı zamanda da öncü bir hayırsever olarak hafızalara kazındı.

1994’te Sabancı Üniversitesi, aile adına Güler Sabancı liderliğinde kuruldu.

Güler Sabancı, üniversite-sanayi işbirliğiyle kurulan ve ülkenin AR-GE ekosisteminin daha inovatif şekilde gelişimine katkı sağlayacak Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Sabancı, kadının güçlenmesi konusunda Türkiye ve dünyada sözcü oldu. 1990’larda Türkiye’nin dünya sahnesine çıkmasıyla, Güler Sabancı da şirketin globalleşmesinde kilit rol oynadı.

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN BİR YÖNETİCİ

Ailesinin üçüncü kuşak yöneticisi Güler Sabancı ülkesini uluslararası platformlarda temsil ederken “Türkiye’nin inanılmaz bir toparlanma gücü vardır” söylemini dilinden hiç düşürmedi.

Ülkesine şevkle bağlı Sabancı, temaslarında daima "Ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve biz yatırıma devam ediyoruz.” mesajını verdi.

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

1978 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhacı, yüksek lisans derecesini 1986 yılında İşletme (MBA) dalında ABD’de Northeastern Üniversitesi’nden aldı.

Maliye Bakanlığı bünyesinde 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çulhacı, 2009 yılından itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nin yanı sıra, 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü., 2020 yılında emekli oldu..

Hayri Çulhacı, ayrıca Aksigorta A.Ş. ve Avivasa Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları yaptı ve halen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.