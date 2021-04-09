Gumbel Group'tan 15 milyon dolar yatırım planı

Ankara merkezli enerji firması Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Herdem, bu yıl güneş enerjisi sektöründe 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, firma olarak sadece güneş enerjisi sektöründe yer aldıklarını ve müteahhitlikten, kuruluma, Ar-Ge faaliyetlerinden üretime kadar sektörün her aşamasında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

YEKA YARIŞMALARI İÇİN 9 BİN 440 MEGAVAT BAŞVURU GELDİ

Türkiye'nin 36 farklı şehrinde 1.000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amacıyla yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için 9 bin 440 megavat başvuru geldiğini anımsatan Herdem, "Bu kapasite, Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyelinin ve yatırımcının iştahını göstermesi açısından oldukça önemli. 1000 megavatlık ihale sonuçlansa bile başvurulardan kalan 8 bin 440 megavat boşta duruyor. Bu ölçekte yatırımcı potansiyelinin değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜNEŞ ENERJİ SEKTÖRÜ DİNAMİK"

Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün oldukça dinamik olduğunu vurgulayan Herdem, Türkiye'de 2013'ten itibaren güneş enerjisi sektörünün şekillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, yatırımcının ise tüm değişiklikleri yakından takip ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK ÖNERİLER"

"Türkiye'de güneş enerjisi sektörü oldukça dinamik. Panel kurulumları yanında bu alanda faaliyet gösteren firmalar için üretim kapıları da açıldı, bu sektör gelişiyor ve şekilleniyor. Ayrıca, 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çatılara güneş enerjisi kurulumunun önünü açtı. Bu da talep artışını tetikledi. Ancak biz, bir de bu sektörde serbest piyasa şartları işlesin istiyoruz. Mesela, Yenilenebilir Enerji Ticaret Anlaşmaları (YETA) ticareti serbest bırakılırsa, bugün 2 bin megavat çatılarda başvuru olur. Her yıl bu tekrarlanır. Çok hızla gelişir. Çatısına güneş paneli kurmak isteyip tereddütte olan insanın da yatırımcıya izin verecek, yatırımcı vasıtasıyla çatıdan çatı sahibine elektrik satışı yapmanın önünü açacak bir model koyalım. Başka bir modelde de YEKA'nın yanına serbest piyasa şartlarında teşvik almadan ve ihale yapmadan güneş enerjisi üretim lisansı almanın önü açılabilir. Tüm bunlar sektöre katkı sağlar, istihdam ve yatırımları artırır."

TEKNOLOJİ GELİŞİYOR, VERİM ARTIYOR

Herdem, tüm dünyada güneş enerjisine talebin ve güneş ekipman üretiminin artmaya devam ettiğini aktardı.

Bunlar sonucunda güneş enerjisi kurulum maliyetlerinin düştüğünü ve rekabetçi güneş enerjisi piyasalarının oluştuğunu ifade eden Herdem, "Biz firma olarak bu gelişmelerin takipçisiyiz ve potansiyelin farkındayız. Bu amaçla, Türkiye yanında Makedonya, Kosova ve Cezayir gibi ülkelerde faaliyet ve yatırımlarımıza hız kazandırdık.

15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

1.000 megavat kapasiteli mini YEKA yarışmaları için 20 megavat kapasitede başvuru yaptık, ayrıca YEKA haricinde bu yıl güneş enerjisi sektöründe 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.