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    Gümrük cezaları yeniden belirlendi

    Gümrük ceza tutarları ve fazla çalışma ücretleri yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 18.12.2022 - 08:45
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    Gümrük cezaları yeniden belirlendi

    Yeniden derleme oranı, Ticaret Bakanlığı'nca gümrük cezaları ve gümrükle ilgili işlemler için de hesaplandı.

    Cezalar yüzde 122,93 artırıldı

    Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında yükseltildi.

    AA'nın haberine göre, hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Gümrük cezaları yeniden belirlendi #1

    Usulsüzlük cezaları 523 lira

    Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2023'den itibaren 523 lira olacak.

    Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 lira, diğer işlemler için 113,67 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 lira, diğer işlemler için 178,66 lira olarak belirlendi.

    Gümrük, dış ticaret bölge müdürlükleri ve Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.


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