Gümrük mevzuatında bazı esaslar yeniden düzenlendi

Dahilde işleme rejimi ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasına ilişkin bazı esaslar yeniden belirlendi.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'na göre, kararla, Türkiye'de katma değer sağlayan ve teknolojik dönüşüme öncülük edebilecek ihracatçılara dahilde işleme rejimi kapsamında kolaylık sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda, rejim uygulamalarının ve risk değerlendirmelerinin veri analizi yapılarak yürütülmesine yönelik mevzuat altyapısı oluşturuldu.

İHRAÇ ÜRÜNLERİN TEKNOLOJİ SEVİYELERİ ARTIRILACAK

Düzenlemeyle, ihraç ürünlerinin teknoloji seviyesinin artırılması hedeflendi.

Karara göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar belirlenecek istisnai haller dışında belge süresi içerisinde gerçekleştirilecek. Belge kapsamında ek süreler, bu karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek.

Öte yandan, Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Kararla, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı kapsamında düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilişkin esaslar belirlendi.