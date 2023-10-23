Gümrük Muhafaza, 10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2023 yılının ilk 10 ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirdiği açıklandı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 10 ayında yasa dışı ticaretle yaptığı mücadeleyi paylaştı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya göre, 3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar Türk Lirası değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşya yakalandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yakalamalara ilişkin açıklaması şöyle:

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvan kaçakçılığı dahil olmak üzere sayısız tür ve çeşitte yakalamalar geçekleştirdi.

"3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu yakalandı"

3,6 milyar Türk Lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar Türk Lirası değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyalar, ekiplerimizin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildi.

"Toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el kondu"

Böylelikle, 2023 yılının ilk on ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

"Uyuşturucuya geçit verilmeyecek"

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüreceğini, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak görülen uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini bildirdi.

"Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Gümrük Muhafaza ekiplerinin bu çalışmalarından dolayı tebrik ederek şu açıklamada bulundu: