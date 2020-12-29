Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazandı.

51 LİRA İLE 1.202 LİRA ARASINDA

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1.202 lira arasında uygulanacak.

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TARİFESİ

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.