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    Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

    Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.
    • AA
    • 29.12.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 16:38
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    Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazandı.

    51 LİRA İLE 1.202 LİRA ARASINDA

    Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1.202 lira arasında uygulanacak.

    YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TARİFESİ

    Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.

    Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi #1

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