Gümrük vergisi kaç TL üzerine ödenir? 2022 Gümrük vergisi yüzde kaç?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar 1 Mayıs 2022'den itibaren Çin ve ABD'den sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi zamlandı. Peki 2022 gümrük vergisi ne kadar, kaç TL?

Çevrimiçi alışveriş için alternatif imkanlar sunan yurt dışı siteleri, belirli bir tutarın üzerinde vergiye tabi tutuluyor.

Giyimden dekorasyona, ev ürünlerinden kozmetiğe, oto aksesuarlarından elektronik ürünlere kadar yüzlerce çeşidi yurtdışı sitelerden almak, bazen tüketiciler için daha kolay oluyor.

Ancak Ali Express, Amazon ve diğer e-ticaret sitelerinden ürün satın alanlar, gümrük vergisi ödemekle yükümlü oluyor.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte e-ticaret siteleri üzerinden yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı.

Peki Türkiye'de gümrük vergisi kaç TL ve üzerine ödenir? 2022 gümrük vergisi kaç TL? İşte gümrük vergisi tutarı 2022...

GÜMRÜK VERGİSİ KAÇ TL VE ÜZERİNE ÖDENİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tarafından Çin'den bedeli gönderi başına 22 Euro üzerindeki eşyaya gümrük vergisi uygulanıyor.

22 Euro ve üzeri değerdeki eşyalar için yüzde 18-20 vergi alınıyor.

Yurt içinde üretimi bulunan bir ürünü dışarıdan getirmek isteyenler de ise yüzde 20 ek vergi ile karşılaşıyor.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden değeri 150 Euro altındaki ürünlere yüzde 20 vergi uygulanıyordu.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE KAÇ 2022?

AB üyesi olmayan ülkelerden değeri 150 Euro altındaki ürünlere yüzde 20 oranında uygulanan gümrük vergisi, artık yüzde 30 oranında uygulanacak.

1 Mayıs 2022’de yürürlüğe girecek Resmi Gazete kararında şu ifadelere yer verildi:

“Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;