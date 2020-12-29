Gümrük vergisiz ithalatta tarife kontenjanı

Bazı sanayi ürünleri ile bazı akümülatör ve pil çeşitleri, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

TARİFE KONTENJANLARI 15 ŞUBAT 2022'YE KADAR GEÇERLİ

Buna göre; doğal reçine, lityum iyon akümülatör, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril gibi madde ve malzemelerin de aralarında bulunduğu bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında, 15 Şubat 2022'ye kadar geçerli olmak üzere çeşitli miktarlarda tarife kontenjanları açıldı.

İTHAL LİSANSI

Söz konusu ürünlerin ithalatı için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenecek.

Karar kapsamında, ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması gerekecek.

KONTENJANLARA BAŞVURU İLE DAĞITIMI TEBLİĞLERLE BELİRLENECEK

Söz konusu karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğ veya tebliğlerle belirlenecek.

Düzenlemede yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.