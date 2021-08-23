Gümrüklerde 4.6 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçti

Gümrüklerde 4.6 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçti

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 7 ayında toplamda 4 milyar 600 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bu yılın 7 ayında düzenledikleri operasyonlarda yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

2 BİN 227 KAÇAKÇILIK OLAYI ORTAYA ÇIKARTILDI

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan operasyonlarda, toplam 2 bin 227 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

YASA DIŞI NE VARSA YAKALANDI

Söz konusu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 738 araca el konuldu.

EN FAZLA OLAY İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİ

Gümrükler arasında en fazla olay, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. 649 olayda, 652 milyon 940 bin 312 liralık kaçakçılık engellendi.

YAPILAN OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MİKTARLAR:

Ekiplerce ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira ve temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

OPERASYONLARIN YAPILDIĞI İLLER:

Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.