Gümrüklerde operasyon: Zehir tacirlerine darbe

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülke genelindeki sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonlarda zehir tacirlerine ağır darbe vurdu.

Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen aramalarda, ecstasy, captagon, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeler dahil olmak üzere çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirildi.

Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları, olaylara ilişkin kapsamlı adli soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

GÜMRÜK KAPILARINDA ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

Bu kapsamda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlara dair şu bilgiler verildi:

Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Uyuşturucu kaçakçılığının bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi: