Gümrüklerde operasyon: Zehir tacirlerine darbe

- Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
- Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları, olaylara ilişkin adli soruşturma başlattı.
- Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonların devam edeceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülke genelindeki sınır kapılarında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonlarda zehir tacirlerine ağır darbe vurdu.
Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen aramalarda, ecstasy, captagon, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeler dahil olmak üzere çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirildi.
Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları, olaylara ilişkin kapsamlı adli soruşturma başlattı.
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
GÜMRÜK KAPILARINDA ZEHİR TACİRLERİNE DARBE
Bu kapsamda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonlara dair şu bilgiler verildi:
Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"
Uyuşturucu kaçakçılığının bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:
Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle, toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakanlık olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.