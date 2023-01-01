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    Gümrüksüz vergisiz ithalatta yeni tarife kontenjanı

    15 Şubat 2024'e kadar olmak üzere bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanlar tespit edildi.
    • 01.01.2023 - 09:41
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 09:45
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    Gümrüksüz vergisiz ithalatta yeni tarife kontenjanı

    Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanları, Cumhurbaşkanı kararlarının, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanması ile birlikte belirlendi

    15 Şubat 2024'e kadar geçerli

    Buna göre, bazı kimyasallar, akümülatörler, devre kartları, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2024'e kadar geçerli olmak ve Kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

    Bazı dokuma ürünleri sıfır gümrükle ithal edilecek

    Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2023'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

    Bakanlığın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

    Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

    ithalat

    İthal lisansı devrede olacak

    Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.


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