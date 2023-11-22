Gümrükte kalan eşyaların e-ihalesinden 5,7 milyar lira kazanıldı Ticaret Bakanlığı'nın 2014 yılında başlattığı e-ihale ile bugüne kadar gümrükte tasfiye edilen eşyalardan Türkiye ekonomisine kazanç sağlanıyor.

AA

Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı, 2014 yılından bu yana elektronik ihale usulüyle gerçekleştiriliyor.

İhaleler, tüm kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor ve teklif verilebiliyor.

Bu kapsamda e-İhale Sistemi ile bugüne kadar 44 bin 405 araç ve 39 bin 311 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 5,7 milyar liranın üzerinde hasılat elde edildi.

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler ücretsiz üye olabiliyor.

Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda, 3 iş günü de teklife açık oluyor. Bu sürede bulunulan yerde görülüp incelenebiliyor.

İhaleye katılım şartları

Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, "www.eihale.gov.tr" adresinden, IOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

Katılımcıların e-ihale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde, ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor.

Bakanlık çalışanları ve birinci derece yakınları e-ihalelere katılamıyor.

Yıl yıl gümrükteki eşyaların ihalesinden gelen gelir

Sistemle ilk yıl olan 2014'te 342 ihale gerçekleştirilerek 6 milyon 479 bin 500 lira gelir sağlandı.

2015 yılında ihale sayısı 3 bin 78'e çıktı ve elde edilen hasılat 49 milyon 436 bin 333 liraya ulaştı.

Kamu spotu ve benzeri tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla 2018-2020 yıllarında ihale sayısı ve elde edilen hasılatta artış yaşandı.

2018'de 8 bin 272 ihaleyle 208 milyon 328 bin 882 lira, 2020'de 9 bin 908 ihaleyle 443 milyon 871 bin 629 lira gelir sağlandı.

2022'de ihalelerden elde edilen hasılat ise 1 milyar 525 milyon 16 bin lira oldu.

2023'te geçen yıla göre araç satışlarında yüzde 56, eşya satışlarında yüzde 33, hasılatta yüzde 47 artış sağlandı. Bu yıl e-İhale Sistemi ile 3 bin 132 araç satışından 1,3 milyar lira, 5 bin 865 eşya grubu satışından 700 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)