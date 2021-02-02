Gümüş fiyatları 8 yılın zirvesini gördü

Forumlarda örgütlenerek gümüş fiyatlarına odaklanan küçük yatırımcılar, gümüş fiyatlarını cuma günkü kapanışa göre yüzde 11 artmasını sağladı.

ABD’de Reddit üzerindeki forumlarda örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerindeki hareketleri kısıtlanması sonrası açık pozisyonların olduğuna inanılan gümüşe yönelmeleri, gümüş fiyatını 8 yılın zirvesine taşıdı.

EN YÜKSEK SEVİYE

Gümüşün global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi fiyatı cuma gününe göre yüzde 11’den fazla artırarak 30,07 dolar/ons ile 19 Şubat 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

2020 yılının zirvesi olan 29,8588 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan gümüş fiyatı, cuma gününe göre yaklaşık yüzde 10 artışla 29,58 dolar/ons seviyesinde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş fiyatındaki bu güçlü artış, altın fiyatına yansımadı.

İç piyasada dolarda yaşanan düşüş ile beraber gram altın fiyatları gerileme eğilimine girdi. Buna göre gram altın şu sıralar 428 TL’den işlem görüyor.