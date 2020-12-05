Gümüşhane’nin Karaca Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, Karaca Mağarası, son 5 ayda 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, Karaca Mağarası, yaz döneminde normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINARAK GEZİLİYOR

Mağarayı ziyaret edenler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri ihmal etmedi. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmedi. Mağarayı 5 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1.500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Mağara çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

150 milyon yıllık olduğu bilinen mağarada sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile içeri doğru gidildikçe huni şeklinde genişleyen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.