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    Gün içerisinde çakılan Bitcoin'den sürpriz yükseliş

    Gün içerisinde çakılan Bitcoin'den sürpriz yükseliş

    ABD'nin haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından düşüşe geçen kripto para birimi Bitcoin, akşam saatleri yeniden 19 bin dolar seviyesine yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 20:16
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    Dünyada enflasyon endişesi devam ediyor.

    Ülkelerin merkez bankaları, enflasyona karşı faiz politikaları ile karşılık vermeye çalışıyor.

    Yatırımcıların, yüksek enflasyon konusundaki endişeleri devam ederken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'den sürpriz bir atak geldi.

    Gün içerisinde 18 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, kısa sürede tekrar 19 bin dolar seviyesine yükseldi.

    ABD haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerini de aşarak, yıllık bazda yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

    Yeniden 19 bin dolara yükseldi

    ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 18 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, akşam saatlerine doğru bir atağa geçti.

    Bitcoin tekrar 19 bin dolar seviyesine yükseldi.

    Gün içerisinde çakılan Bitcoin den sürpriz yükseliş #1

     


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