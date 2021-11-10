Euro
11.3452
0.46%
Dolar
9.822
0.92%
Altın
576.27
0.53%
Borsa
1.616
0%
Bitcoin
656.418
0.05%
BTXN Coin
23.25
2.37%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Güncel altın fiyatları 10 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, hafta ortasında da fiyatları araştırıyor. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güncel altın fiyatları 10 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

    Dalgalanmayı sürdüren gram altın fiyatı 573  lira sınırından, çeyrek altın ise 938 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    10 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 573,56

    SATIŞ: 573,67

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.825,20

    SATIŞ: 1.825,57

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 914,00

    SATIŞ: 938,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.655,00

    SATIŞ: 3.756,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.828,00

    SATIŞ: 1.885,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.687,47

    SATIŞ: 3.888,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 518,97

    SATIŞ: 522,44

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir