Güncel altın fiyatları 16 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 16 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Hafta sonu gözünü altın fiyatlarından ayırmayanlar son durumu anbean takip ediyor. Peki bugün altın fiyatları düşüşte mi, yükselişte mi? İşte 16 Ocak 2022 Pazar güncel altın rakamları...

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki her bir hareketlenme anbean takip ediliyor.

İnişli çıkışlı seyreden gram ve çeyrek altın, haftayı düşüşle kapattı.

16 Ocak 2022 Pazar günü gram altın fiyatı 790 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1306 liraya düştü.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

16 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 789,91

SATIŞ: 790,01

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.277,00

SATIŞ: 1.306,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.110,00

SATIŞ: 5.218,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.555,00

SATIŞ: 2.613,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 5.142,47

SATIŞ: 5.250,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 718,38

SATIŞ: 724,73

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.816,45

SATIŞ: 1.816,75