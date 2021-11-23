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    Güncel altın fiyatları 23 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Bin yüz lirayı aşan çeyrek, yükselişini sürdürüyor. Peki 23 Kasım Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 11:37
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    Güncel altın fiyatları 23 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 694 lira sınırından işlem görürken rekor kıran çeyrek altın ise 1129 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 11.30  saatlerinde bugünkü güncel altın fiyatları..

    23 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 694,65

    SATIŞ: 694,79

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.804,49

    SATIŞ: 1.804,82

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1098,00

    SATIŞ: 1129,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.396,00

    SATIŞ: 4.505,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.208,00

    SATIŞ: 2.272,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.428,47

    SATIŞ: 4.537,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 620,68

    SATIŞ: 634,99

    Güncel altın fiyatları 23 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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