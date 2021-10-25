Güncel altın fiyatları 25 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk gününde son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 25 Ekim Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda yükselişini sürdüren gram altının fiyatı 565 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 927 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

25 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 565,29

SATIŞ: 565,39

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.797,95

SATIŞ: 1.798,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 899,00

SATIŞ: 927,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.635,00

SATIŞ: 3.694,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.821,00

SATIŞ: 1.854,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.667,47

SATIŞ: 3.726,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 504,02

SATIŞ: 512,97