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Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 6 Şubat 2022 Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...