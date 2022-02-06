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- Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 6 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 6 Şubat 2022 Pazar gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 10:36
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları, pazar gününde de araştırılıyor.
Başta ons altın olmak üzere gram, çeyrek, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcıların gündeminde.
Gram altın 788 liradan işlem görürken çeyrek ise 1302 liraya düştü.
Peki 6 Şubat 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
6 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 788,29
SATIŞ: 788,43
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.280,00
SATIŞ: 1.302,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.119,00
SATIŞ: 5.191,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.567,00
SATIŞ: 2.606,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.151,47
SATIŞ: 5.223,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 718,22
SATIŞ: 725,28
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.807,99
SATIŞ: 1.808,37