Güncel altın fiyatları 9 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 9 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, fiyatları araştırıyor. 9 Kasım Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dalgalanmayı sürdüren gram altın fiyatı 570 lira sınırından, çeyrek altın ise 932 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

9 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 570,12

SATIŞ: 570,22

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.825,52

SATIŞ: 1.825,82

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 909,00

SATIŞ: 932,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.635,00

SATIŞ: 3.739,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.817,00

SATIŞ: 1.877,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.667,47

SATIŞ: 3.771,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 515,40

SATIŞ: 519,56