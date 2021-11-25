Güncel döviz kuru 25 Kasım 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Güncel döviz kuru 25 Kasım 2021: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Dolar ve euroyu anbean takip edenler, güncel döviz kurlarına göz atıyor. 13 lirayı bulan dolar, dün 12 lira seviyelerine geriledi. Peki bugündolar ve euro ne kadar? İşte 25 Kasım Perşembe döviz kuru..

Türkiye son günlerde döviz kurlarında hareketlilik yaşıyor...

İniş ve çıkışlar yatırımcısını tedirgin ederken, dolar ve euro ne kadar oldu yakından takip ediliyor.

Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 13,50 seviyesinde rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 12 lira civarına indi. Dolar bugün de düşüş eğilimini sürdürüyor.

Ekonomi gündemini takip edenler, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını araştırıyor. Peki, 25 Kasım 2021 Perşembe dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

DOLAR NE KADAR?

Yeni güne 11,98 seviyelerinden başlayan dolar, saat 11.00 itibarıyla 11,99 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Güne 13.50 seviyelerinde başlayan euro ise gerileyerek 13.45 liradan işlem görüyor.