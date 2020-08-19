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    Güncel ham petrol fiyatları ne kadar?

    Dün, günü 45,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 17:30 sıralarında 44,83 dolar seviyelerine kadar indi. Petrolün varil fiyatı düşmeye devam edecek mi?
    • AA
    • 19.08.2020 - 18:13
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    Güncel ham petrol fiyatları ne kadar?

    Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 4,3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

    PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

    Söz konusu düşüş, ABD pazarında talep artışına işaret etmesi dolayısıyla ham petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu. Fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerini ertelediğini açıklaması piyasalarda endişelere neden oldu. Bu gelişme, iki ülkenin gittikçe kötüleşen ilişkilerindeki en istikrarlı konu olarak görünen ticaret anlaşmasının geleceğine ilişkin kuşkuları artırdı.

    ABD ÇİN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

    ABD ile Çin arasında artan gerginlik, dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi olan bu ülkelerde petrol talebinin düşük kalma riskini artırırken petrol fiyatlarına olumsuz yansımıştı.

    BRENT PETROL FİYATLARI

    Brent petrolde teknik olarak 45,14 ile 45,21 dolar aralığının direnç, 44,97 ile 44,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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