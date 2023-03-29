Güneş ve rüzgardaki kapasite tahsisi sektörü geliştirecek Türkiye Elektrik İletim AŞ, yaklaşık 3 bin 590 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi artışı açıklamıştı. Sektör bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti nedenleriyle birlikte aktardı.

AA

Dünya, yenilenebilir enerjiye yoğunlaşıyor.

Türkiye'de bu konuda yatırımlarına hız verdi.

Kapasite artışının getirisi "can suyu" şeklinde açıklandı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye bağlı işletme bölgelerinde son açıklanan yaklaşık 3 bin 590 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin sektöre "can suyu" olacağını söyledi.

Kapasitenin 175 megavatlık kısmı Trakya'da kullandırılacak

Erden, bu büyük kapasiteden 175 megavatlık bir kısmın Trakya'da rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışları için kullandırılacağını ifade etti.

"Tesisler rüzgar enerjisi ya da güneş enerjisi olarak kurulacak"

Türkiye genelinde toplamda 2 bin 377 megavatlık kapasitenin yüksek gerilimden şebekeye bağlanabilecek şekilde lisanssız elektrik üretimi için tahsis edildiğini anlatan Erden, "Bu tesislerin yine önemli bir kısmının rüzgar enerjisi ya da güneş enerjisi olarak kurulması öngörülmekte olup önümüzdeki yıllarda her iki alanda da lisanssız üretimde kurulu güç artışına katkısı olacağı bekleniyor." diye konuştu.

"Hibrit enerji santralleri kurulumu için kapasite tahsisi"

Ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kullanılarak tesis edilebilecek hibrit enerji santralleri kurulumu için de toplamda 1.038,5 megavat kapasite tahsisinin yapıldığını dile getiren Erden, şöyle konuştu:

Bu kapasitenin kapasite tahsisi yapılmış olup, hidroelektrik, jeotermal ve termik santrallerdeki hibrit yatırımlar için kullanılacak. Özellikle Batı Anadolu'da yer alan rüzgar enerjisi santrallerinde kapasite artışı açısından büyük potansiyel olmakla beraber bölgesel kapasite kısıtları nedeniyle bu potansiyelin kullanılması beklenenden yavaş ilerliyor. TEİAŞ'a bağlı işletme bölgelerinde son açıklanan yaklaşık 3 bin 590 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün artışı, yenilenebilir enerji sanayisinin artışı ve temiz kaynaklara erişim açısından değerli bir kazanım ve sektöre can suyu olacak.

"Bu bölgedeki ışınım oranlarımız çok yüksek"

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök de aynı konuda bir açıklama yaparak, Türkiye'nin iklim krizinin sonuçlarını ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

Bu her halükarda yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde bir artışa işaret eder. Ek olarak yeni açıklanan kapasitelerde en yüksek payın depremden etkilenen illerin bulunduğu bölgelere verildiğini de gözlemliyoruz. Bu da çok yerinde bir karar. Çünkü özellikle bu bölgedeki ışınım oranlarımız çok yüksek. Özellikle Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin, Diyarbakır gibi ışınım yüzdesi yüksek olan illerden oluşan 10 bölge için 600 megavatlık lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis yapılacağı açıklandı.

"Her 1 megavatlık yatırımın yaklaşık 1 milyon dolar yatırım bedeli"

Yatırım bedelleri açısından arazi de dahil olmak üzere her 1 megavatlık yatırımın yaklaşık 1 milyon dolar yatırım bedeli olduğunu belirten Özkök, benzer planlamaların yenilenebilir enerji alanında ek yatırım ve istihdam artışını da beraberinde getireceği değerlendirmesinde bulundu.