Güney Kore Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Ülkelerin merkez bankalarının politika faizi ile ilgili aldıkları kararlar yakından takip ediliyor.

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini ağustos toplantısında 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselterek, koronavirüs salgını sürecinde faiz artırımına giden ilk büyük Asya ekonomisi oldu.

FAİZ ARTIRIMINA GİDEN İLK BÜYÜK ASYA EKONOMİSİ

Bankanın, üç yılın ardından ilk kez politika faizini yükseltmesi ile Güney Kore de koronavirüs salgını sonrası faiz artırımına giden ilk büyük Asya ekonomisi oldu.

KARAR İSTİKRARIN SÜRMESİ İÇİN ALINDI

Karara ilişkin yapılan açıklamada, faiz artırma kararının, orta vadede büyümedeki toparlanmanın devam etmesini ve enflasyonun hedeflenen düzeyde istikrara kavuşmasını sağlayacağı belirtildi.

ÜLKE PARA BİRİMİ WON, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Gelecek dönem için küresel ekonomi ve uluslararası finans piyasalarının önünde, koronavirüsün yeniden yayılması, aşı arzı ve önde gelen merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler gibi belirsizlikler bulunduğu aktarılan açıklamada, bu zorluklar nedeniyle Güney Kore borsasında düşüş yaşandığı, ülke para birimi wonun dolar karşısında değer kaybettiği vurgulandı.