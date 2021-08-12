Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı.

Güney Kore ve Türkiye arasında, finansal istikrarı artırmak amacıyla, iki ülkenin birbirine likidite sağlamasına imkan verecek 2 milyar dolar büyüklüğünde bir swap anlaşması imzalandı.

MERKEZ BANKALARI ARASINDA NAKİT AKIŞI KOLAYLAŞACAK

Güney Kore Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre bu anlaşma, bankanın Türkiye'ye Güney Kore wonu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güney Kore'ye TL likidite sağlamasına olanak tanıyacak.

3 YILLIK ANLAŞMA

Anlaşma, bugünden itibaren 3 yıl geçerli olacak ve her iki ülkenin anlaşması halinde uzatılabilecek.

Güney Kore Merkez Bankası, iki ülkenin merkez bankalarının ikili ticari işlemlerde won ve TL ile ödeme yapılmasını sağlamak için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.