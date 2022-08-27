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    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor

    Robotların bir gün her branşta devreye girerek insanları işsiz bırakması tehdidi, yavaş yavaş gerçek olmaya başladı.
    • 27.08.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 17:48
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    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor

    Güney Kore’de robotların günlük hayatta çeşitli görevleri üstlenmesi çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.

    Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki birçok alışveriş merkezi ve kafede robot garsonlar kullanılmaya başlandı.

    Robotlar garsonları işsiz bırakıyor

    Güney Kore’nin başkenti Seul’deki alışveriş merkezlerinde ve kafelerde müşterilerin hizmetine sunulan robot garsonlar, birçok avantajı nedeniyle insanları işsiz bıraktı.

    Her türlü içeceği hazırlıyorlar

    Her türlü içeceği hazırlayabilen robotlar, iş gücünün pahalı olduğu Seul’de garsonların işini devralarak insanları işsiz bırakır hale geldi.

    24 saat çalışıyor, tatil yapmıyor

    Mekanlarda 24 saat çalışarak tatil yapmayan, maaş istemeyen ve sigortaya ihtiyaç duymayan robotlar, hem işverenlerin hem de teknolojiye meraklı müşterilerin ilgisini çekiyor.

    Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor VİDEO

    robot

    Az elektrik yakıyor

    Düşük elektrik masrafı sayesinde ekonomik olan robotlar, işverenlerin umudu olurken, çalışanların ise korkulu rüyası haline geliyor.


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