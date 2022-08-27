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- Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor
Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor
- 27.08.2022 - 17:38
- Güncelleme : 27.08.2022 - 17:48
Güney Kore’de robotların günlük hayatta çeşitli görevleri üstlenmesi çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.
Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki birçok alışveriş merkezi ve kafede robot garsonlar kullanılmaya başlandı.
Robotlar garsonları işsiz bırakıyor
Güney Kore’nin başkenti Seul’deki alışveriş merkezlerinde ve kafelerde müşterilerin hizmetine sunulan robot garsonlar, birçok avantajı nedeniyle insanları işsiz bıraktı.
Her türlü içeceği hazırlıyorlar
Her türlü içeceği hazırlayabilen robotlar, iş gücünün pahalı olduğu Seul’de garsonların işini devralarak insanları işsiz bırakır hale geldi.
24 saat çalışıyor, tatil yapmıyor
Mekanlarda 24 saat çalışarak tatil yapmayan, maaş istemeyen ve sigortaya ihtiyaç duymayan robotlar, hem işverenlerin hem de teknolojiye meraklı müşterilerin ilgisini çekiyor.
Güney Kore’de robotlar, garsonları işsiz bırakıyor VİDEO
Az elektrik yakıyor
Düşük elektrik masrafı sayesinde ekonomik olan robotlar, işverenlerin umudu olurken, çalışanların ise korkulu rüyası haline geliyor.