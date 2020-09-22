Güney Kore ile ticaretin artırılması hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Güney Koreli firmalarla farklı alanlarda işbirliği geliştirerek karşılıklı ticareti bugün olduğu seviyeden daha yukarılara taşımak gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Kore Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve iki ülkenin iş insanlarının katıldığı Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı'da video konferans yöntemiyle konuştu.

Bakan Pekcan konuşmasında ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirterek, Güney Koreli firmaların Türkiye'de yatırım yapmalarını teklif etti.

Koronavirüs salgınınon oluşturduğu olumsuz koşullara rağmen Türkiye ekonomisinin ihracat kapasitesini ve performansını önemli düzeyde koruduğunu söyledi.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6.7 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

“KORELİ FİRMALARDAN DAHA FAZLA YATIRIM VE DAHA FAZLA ALIM YAPMALARINI BEKLİYORUZ”

Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) 2013'te, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmalarının 2018'de devreye girdiğini anımsatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Kore 2019'da ithalatta Türkiye'nin 9'uncu büyük ortağı ancak ihracat yaptığımız ülkeler arasında 43'üncü sırada. STA'mız olmasına rağmen, Türkiye'nin toplam dış ticaret açığındaki en yüksek paya sahip ülkelerden biri. Türkiye'nin Kore ile olan dış ticaret açığı sürdürülebilir değil. Her iki ülkenin ticari ilişkilerini karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesiyle, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirebilmelerini sağlamak için Kore'den somut adımlar bekliyoruz. Koreli firmalardan Türkiye'ye daha fazla yatırım ve Türkiye'den daha fazla alım yapmalarını bekliyoruz."

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE YATIRIM DAVETİ

Türkiye'nin salgın sürecine rağmen dinamizmini koruduğuna ve küresel olarak en cazip yatırım destinasyonlarından biri olmaya devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, yenilikçi, teknoloji odaklı, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetle ilgili yatırımları teşvik ettiklerini söyledi.

“TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ DESTEKLEYEBİLECEK KORE YATIRIMLARIYLA İLGİLENİYORUZ”

Pekcan, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm sürecini destekleyebilecek Kore yatırımlarıyla özellikle ilgilendiklerine işaret ederek, "Türkiye'de yakın zamanda yüksek teknoloji yatırımları çekmek için yeni teşviklerle donatılmış 'İhtisas Serbest Bölge' modelini başlattık. İlk ihtisas serbest bölge, halihazırda İstanbul'da belirlendi ve yeni yatırımcıları bekliyor." ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRLERİ VE İNŞAAT PROJELERİNDE ORTAK PROJELER ÜRETEBİLİRİZ”

Türk şirketlerinin Güney Kore şirketleriyle üçüncü ülkelerde iş birliğine ve ortak yatırımlara açık ve istekli olduğunu vurgulayan Pekcan, bunun özellikle yurt dışı müteahhitlik sektörleri ve inşaat projelerinde olduğu gibi diğer sektörlerde de yapılabileceğini anlattı.

"ULUSAL PARA BİRİMLERİYLE TİCARET TEŞVİK EDİLMELİ"

Pekcan, ulusal para birimlerini kullanarak ticarete önem verdiklerine dikkati çekerek, "Firmalarımızı ikili ticarette mümkün olduğunca ulusal para birimlerini kullanmaya teşvik etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.