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    Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağustosta ihracat rekoru kırdı

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustosta yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 arttı.
    • AA
    • 02.09.2021 - 16:10
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    Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağustosta ihracat rekoru kırdı

    Türkiye'nin ihracatta önemli kalelerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustosta yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1 milyar 30 milyon 614 bin dolara yükseldi.

    TARİHİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI

    Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

    "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bir önceki yılın ağustos ayına göre ihracatını yüzde 43 artırdı. Bölgemiz, 1 milyar 30 milyon 614 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artışla toplam 7 milyar 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağustosta ihracat rekoru kırdı #1

    GÜNEYDOĞU'NUN İHRACAT YILDIZI GAZİANTEP

    Kileci, bölgenin ağustos ayında lokomotif ilinin Gaziantep olduğunu, bu kenti de sırayla Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'ın izlediğini bildirdi.​​​​​​​

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