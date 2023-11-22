Günlük 1.500 lira yevmiye alıyorlar! Aydın’da çam fıstığı mesaisi başladı Türkiye'nin çeşitli yörelerinde hasatlar devam ediyor. Aydın'da da çam fıstığı kozalakları toplanıyor. Kozalak toplamak için ağaçların tepelerine çıkanlar, işlerini yaparken bazen tehlikeli durumlarla burun buruna geliyor.

AA

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan çam fıstığında hasat sezonu başladı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere il genelinde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Çam fıstığı hasadı yapılması en güç ve tehlikeli işlerden biri olarak biliniyor.

Özel eğitimli kozalak düşürücülerinin metrelerce yüksekteki çalışmaları görenleri hayrete düşürüyor.

Günlük 1.500 lira yevmiye

Künar çamlarından oldukça zor şartlar altında yapılan hasat işleminde çam ağacını tırmanıp çalışma kabiliyeti olanlara günlük 1.500 lira yevmiye veriliyor.

Ağaçlardan kozalaklar düşürülüyor

İlk olarak ağaçlardan özel yöntemlerle düşürülen kozalaklar daha sonra fabrikalarda kırılıp, içi çıkarıldıktan sonra ayıklanıyor.

100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar çıkıyor

Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, uzun işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ürünü haline gelen künarın fiyatı adeta altınla yarışıyor.

Künarın yüzde 90'ı ihraç ediliyor

Künarın lüks tüketim maddesi olduğunu ve üretimin yaklaşık yüzde 90’nının ihraç edildiğini belirten üreticiler, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirttiler.

İşçiler ağaçlara tırmanarak kozalak topluyor

Mazon bölgesi olarak bilinen Koçarlı, Söke ve Karpuzlu ve Muğla Milas’ın dağlarında oldukça yoğun olarak üretilen çam fıstığı hasadına başlayan işçiler, ağaçlara tırmanıp olgunlaşan kozalakları tek tek koparıp yere indiriyor.

Çam fıstığı kozalağının dışı yakıt olarak kullanılıyor

Dışı yakıt olarak kullanıldığında 3 bin 700 kalori ısı verdiği için içi kadar değerli olan çam fıstığı kozalağı işleminde en büyük sorunun iş kazası olduğunu belirten Erkan Yiğit, şu bilgileri verdi:

Her yıl hasat sezonunda birkaç kişi maalesef ağaçtan düşüp ölüyor. Şehir merkezlerinde hasat işlemi 2 kat tehlike arz ediyor. Çünkü ağaçların üzerinden geçen elektrik telleri kozalak düşürmede kullanılan metal çubukla temas ederse ağaçta çalışan kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyor. Bu nedenle oldukça tehlikeli bir iş sayılan bu sektörde çalışanların hem eğitimli hem kabiliyetli hem de çok dikkatli olması gerekiyor. En küçük bir yanlış çalışanın hayatına mal olabiliyor. Bundan dolayı çalışma ücreti de oldukça yüksek.

Fıstık çamlarının yetiştiği bölgeler

Türkiye’de en yoğun Aydın-Muğla Beşparmak Dağları ve İzmir Bergama Kozak Yaylası’nda yetişen fıstık çamları, Akdeniz ikliminin hakim olduğu İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde de yetişiyor.

Türkiye ikinci sırada

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, 88 bin 443 hektar alanda fıstık çamı yetiştiriciliği ile dünyada İspanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de en fazla fıstık çamı Aydın, Mersin, Adana ve Hatay illerinde yetişiyor.

Çam fıstığı içi ihracatı

Aydın Ticaret Borsası tescil rakamlarına göre Aydın’dan yıllık ortalama 725 bin kilogram künar olarak da adlandırılan çam fıstığı içi ihraç ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)