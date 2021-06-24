Günlük gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi FSRU tesisi sağlayacak

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisinin kapasitesi hakkında bilgi verildi.

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisinin, doğalgaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabileceği aktarıldı. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğa gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.

BOTAŞ'IN İŞLETECEĞİ İLK FSRU GEMİSİ

Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan gemi Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

YARIN FAALİYETE GEÇECEK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın faaliyete başlayacak Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak.

TOPLAM DOĞALGAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ 108 MİLYON METREKÜP

Nisanda Hatay'a ulaşan ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayacak Ertuğrul Gazi gemisinin toplam doğalgaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER FSRU VE DEPOLAMA YATIRIMLARI

FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğalgaz tedarik edilmesini sağlıyor.

Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor.

BOTAŞ'ın günlük 37 milyon metreküp kapasiteli Marmara LNG Terminali'nin yanı sıra, yine İzmir Aliağa'da yer alan Egegaz LNG Terminali de sisteme günlük 40 milyon metreküp doğalgaz verebiliyor. Böylece, Türkiye’deki LNG ve FSRU tesisleriyle sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesi 133 milyon metreküpü buluyor.

YENİ FSRU TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi günlük 40 milyon metreküp, Silivri Doğalgaz Yer altı Depolama Tesisi ise günlük 25 milyon metreküp doğalgazı sisteme verebiliyor.

Öte yandan, Türkiye Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile günlük 17,3 milyon metreküp, TürkAkım ile 46 milyon 900 bin metreküp ve Mavi Akım ile 47 milyon 300 bin metreküp gazı sisteme verebiliyor. İran gazının günlük kapasitesi ise 28 milyon 500 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Böylece, boru hatları, LNG, yer altı depoları ve FSRU tesisleriyle Türkiye doğalgaz şebekesine mevcut durumda günlük 338 milyon metreküp doğalgaz girişi sağlayabiliyor.

BOTAŞ tarafından inşası süren Saros FSRU tesisiyle günlük 28 milyon metreküp kapasitenin oluşturulması hedeflenirken, Tuz Gölü’nde günlük gaz depolama kapasitesinin 80 milyon metreküpe ve Silivri Depolama tesisinde günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

TEK BAŞINA HATAY VE OSMANİYE'NİN 1 YILLIK İHTİYACINI KARŞILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi'nin tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etmişti.