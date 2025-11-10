Günlük kiralama sektörünün araç yatırımı 100 milyar lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araç kiralama sektörü, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bir rapor açıkladı.

Buna göre, kısa dönem araç kiralama sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde filosunda bulunan araç sayısı 155 bin 900'e ulaştı. 2024 yılı sonunda sektörün araç parkı 151 bin adet seviyesindeydi.

Günlük araç kiralama sektörü yılın üçüncü çeyreğinde toplam 42,8 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 98,6 milyar liralık araç alımı gerçekleştirdi.

ARAÇ KİRALAMADA TERCİH EDİLEN MARKA VE MODELLER

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) paylaştığı "TOKKDER Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu"na göre, Renault yüzde 21,2 pay ile Türkiye kısa dönem araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 20,9 ile Fiat, yüzde 10,6 ile Hyundai, yüzde 8,2 ile Peugeot ve yüzde 7,6 ile Opel takip etti.

ARAÇ PARKININ SEGMENTLERİ

Sektörün araç parkının yüzde 41,1’i A ve B segmenti araçlardan oluşurken kompakt sınıf araçlar yüzde 40,6 ile ikinci sırada yer aldı. Yılın 9 ayında araç parkının yüzde 9,4’ü D segment, yüzde 2,9’u E ve F segmentleri, yüzde 6’sı ise hafif ticari araçlardan oluştu.

YAKITLARI

Sektörün araç parkında yüzde 65,3’lük payla benzinli modeller ön plana çıkarken dizeller yüzde 26,3, hibrit araçlar yüzde 5, elektrikli modeller yüzde 2,4 pay elde etti.

ARACIN GÖVDE TİPİ

Rapor yer alan bir başka veri ise kısa dönem araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 35,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 30,4 ile ikinci sırada yer aldı.

SUV araçlar yüzde 26,3 ile üçüncü sırada yer alırken station wagonlar yüzde 0,6 payda kaldı. Sektörün toplam araç parkının yüzde 81,3’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken manuel vitesli araçların payı ise yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

SEKTÖRÜN ARAÇ YATIRIMI ÜÇ ÇEYREKTE 100 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Rapora göre, kısa dönem kiralama sektörü bu yıl da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 32,82 milyar lirayı buldu.

Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde toplam 42,8 milyar lira, ocak-eylül dönemi toplamında ise 98,6 milyar lira tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 35,6 milyar lira seviyesindeydi.

Yılın ikinci çeyreğinde sektörün kiradaki ortalama araç sayısı 100 bin 821 adetken üçüncü çeyrekte bu rakam 127 bin 389 adede yükseldi. Sektördeki kontrat sayısı ise ikinci çeyrekteki 1 milyon 94 bin 663 adetten üçüncü çeyrekte 1 milyon 321 bin 998 adede ulaştı.

Rapora göre, üçüncü çeyrekte ortalama kontrat süresi 8,7 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü ise 11 milyon 465 bin 47 olarak belirlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde filolardaki araçların ortalama doluluk oranı yüzde 61 iken üçüncü çeyrekte yüzde 82 seviyesine yükseldi. Rapora katılan firmaların filolarındaki araçların ortalama yaşı ise 19 ay olarak belirlendi.