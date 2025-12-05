Avon, Türkiye’de mağazalarını artırmaya devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avon, 139 yıldır dünyadaki kadınların hayatına güzellik katarken, Türkiye genelinde de mağaza ağını genişletmeye devam ediyor.

Pendik’teki World Atlantis AVM’de yer alan yeni mağazasıyla Türkiye’deki satış noktalarını artıran Avon, yeni mağazasında da parfüm, cilt bakım ve renkli kozmetik ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesini kullanıcılarla buluşturacak.

Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Samsun’a kadar birçok şehirde mağaza ve kiosklarıyla kullanıcılarına hizmet veren marka, Pendik’teki World Atlantis AVM’de yeni mağazasını açtı.

SATIŞ NOKTALARI ARTIYOR

Yeni açılan mağazalarla birlikte Türkiye’deki satış noktalarını artıran Avon, bu mağazalarda parfüm, cilt bakım ve renkli kozmetik ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesini kullanıcılarla buluşturacak.

“KULLANICILARIMIZA DAHA YAKIN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Avon’un Türkiye genelindeki büyüme yolculuğuna kararlılıkla devam ettiğini belirten Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Açtığımız her yeni mağaza, kadınlara sunduğumuz güzellik ve bakım deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimizin bir parçası. Yılın sonuna yaklaşırken, Türkiye genelinde mağaza sayımızı artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mağaza ağımızı genişleterek kullanıcılarımıza daha yakın olmayı ve en güncel ürünlerimizi sunmayı sürdüreceğiz. Bu büyüme, markamızın vizyonunu ve kadınlara olan bağlılığımızı ortaya koyuyor.” dedi.