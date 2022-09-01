Gurbetçi vatandaş, sezonun ilk balığını Edirne’de yedi

1 Eylül itibarıyla av yasağı bitti. Birçok ildeki tezgahları taze balıklar süsledi. Yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkan gurbetçiler de sınırdan geçmeden önce sezonun ilk balıklarının tadına baktı.

Denizlerde 1 Eylül itibarı ile av yasağının sona ermesinin ardından tezgahlar taze balıkla şenlendi.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Edirne’de de sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını süsleyen balık satıcıları, müşterilerini beklemeye başladı.

Yıllık iznini memleketinde geçiren gurbetçiler artık yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkarken Edirne'deki tezgahlarda taze balığın tadına baktı.

Fransa'ya dönmeden önce balık zevki

Yıllık izinleri biten ve dönüş yolculuğuna geçen bu gurbetçilerden Özgen Baş, yaşadığı ülke olan Fransa’ya dönüş öncesi sezonun ilk balığını Edirne’de yiyerek yola çıktı.

Vatandaşlar balıkçılara akın etti

İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Balıkpazarı Caddesi’ndeki tezgahlar balıkla şenlenirken, sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar ise balık satıcılarının yolunu tuttu.

Her yıl eylül ayının ilk günü balık için Edirne'ye uğruyor

Her yıl eylül ayının ilk günü Edirne’ye gelip ekmek arası balık yediğini söyleyen Gurbetçi Özgen Baş, yaşadığı ülke olan Fransa’ya dönüş öncesi kente uğrayıp alışveriş yaptığını ve balıkpazarına uğradığını belirtti.

"Balığı özlüyorum"

Yurt dışında yaşadığını ve her yıl eylül aynın ilk günü Edirne’ye gelip balık yediğini söyleyen Gurbetçi Özgen Baş, balığı çok özlediğini ifade etti.

"Balığımı yer çalıştığım ülkeye dönerim"

Sağlık için balığın çok önemli olduğunu söyleyen Gurbetçi Baş, her yıl geldiğinde Edirne’de sezonun ilk balığını yiyip sonra çalıştığı ülkeye dönüş yaptığını belirtti.

"Balık bollaşınca ucuzlayacak"

Edirne’de Balık Pazarı Caddesi esnafı Yusuf Çimen, günler öncesinden hazırlıklarını tamamladıklarını ve avlanan ilk balıkların tezgâhlarda müşterilerini beklediği aktardı. Bu sene sezonun açılmasıyla palamut ve hamsi bolluğu yaşanacağını söyleyen Çimen, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesiyle işlerin hareketlenmesini beklediklerini belirtti.

"Palamut aldım"

Tezgahtan balık satın alan Necati Demirci, “Memleketimiz için hayırlı olsun. Sezon başı olduğu için fiyatlar yüksek. İlerleyen günlerde düşer. Palamuttu özlemiştim, ağız tadımız olsun diye aldım.” şeklinde konuştu.