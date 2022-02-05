Ekonomi yazarı Sadi Özdemir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemizde değerlendirmesi amacıyla "YUVAM" hesapları açılması konusunu detaylarıyla anlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla yurt içi bankalarda YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.

Yuvam hesabı Liralaşma Stratejisine hizmet etmek üzere devreye sokuldu.

Ekonomi yazarı Sadi Özdemir de konuğumuz olarak, "YUVAM" hesabının içeriğini, ülkemiz ve gurbetçi açısından ele aldı.

Özdemir'e göre YUVAM Hesabı'nın yurt içindeki kur garantili TL hesabından farkı gurbetçimize ilave bir ek getiri sağlayacak olması.

“YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN KAZANÇLARI ÖNEMLİ BİR KAYNAK”

Sadi Özdemir, yurt dışında eskiden bu yana “gurbetçi” olarak tabir edilen ve özelikle Almanya’da yaşayan kalabalık bir vatandaş grubunun bulunduğunu hatırlattı. Özdemir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız edindikleri tasarrufların önemli bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın "Türkiye’de nasıl değerlenebilir ve ne gibi fırsatlar verilebilir" diye düşünüldüğünü dile getirdi.

“GURBETCİLERİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAĞI ESNAF VE İŞ ADAMI OLDU”

Özdemir, gurbetçilerin kazançları için geçmişte de bugün de önemli bir kaynak olduğunu belirterek “Gurbetçiler Türkiye’ye para gönderiyorlar, para yolluyorlar. Yaz mevsimi ziyaretlerinde harcama yapıyorlar. Eskiden belki sadece işçi olarak çalışıyorlardı ama ikinci ve üçüncü kuşağı esnaf ve iş sahibi olarak görebiliyoruz.” dedi.

Gurbetçilere özel YUVAM hesabının detayları VİDEO

“HEDEF KURUN İSTİKRARA KAVUŞMASI”

Vatandaşın bütün birikimi ile döviz aldığı bir ortamda, yeni ekonomik politikada uygulamaya konulan kur garantili mevduatta hedefin kurun istikrara kavuşması olduğunu aktaran Özdemir, “Devlet, kur daha hızlı ve yüksek arttığında kur üzerinden ödeme garantisi sunarak amacına kavuştu.” diyor.

“YUVAM HESABINDA 4 VADE VAR”

Özdemir, YUVAM hesabı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ülkenin döviz ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmalardan biri de YUVAM hesabı oldu. Merkez Bankası, doğrudan operasyonu yönetti. YUVAM’da 3-6-12 ve 24 ay vade ile hesap açılabiliyor.





GURBETÇİYE “İLAVE GETİRİ” AYRICALIĞI

Merkez Bankası, gurbetçi vatandaşa ayrı bir imkan da sağlanıyor. Eğer vade 3 ay sonunda faiz ya da bozdurulan kur değeri başa baş geldiyse ilave getiri de sağlayacak. 3 ayda bir ilave getiri vadetmiyor ama toplam yatırdığı döviz ana para üzerinden faiz ya da katılım payı hesabı sağlayacak şekilde 6 ayda yüzde 1, 12 ayda yüzde 1,5 ve 24 ayda yüzde 2 getiri var. Gurbetçi YUVAM hesabı açtığında bu vadelerde ilave getiri sağlayacak.

HER HALÜKARDA GURBETÇİ KAZANACAK

Diyelim, gurbetçi bankadan aldığı katılım payı euroyu bozdurdu. 6 ay sonra kurlardan çok yüksek geldi. O zaman faizi ya da katılım payının kâr payı ödenecek. Her halükarda gurbetçi ve vatandaşın kazanacağı ilave getir sağlayacağı bir sistem kuruldu.

HEDEF YURT DIŞINDAKİ TASARRUFLARI YURT İÇİNE GETİRMEK

Hedef yurt dışındaki bankalarda duran döviz ve altın tasarruflarını yurt içine getirmelerini, ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini ve o dövizin Türkiye’de sisteme katılmasını sağlamak.





EKONOMİYE FAYDALI

Bunun genel ekonomiye de çok faydası var.

DÖVİZ AÇILIŞ KURUNUN BELİRLENME NEDENİ ADİL OLMAK

Dövizin hesap açılışlarında belirli saatlerde açıklanan kurdan işlem görmesi, çalışmanın piyasaya uygun ve adil bir sistem olmasından kaynaklanıyor.

DOLARİZASYONU TERSİNE ÇEVİRMEK AMAÇLANDI

Burada amaç her şeyi dolara çevirerek bankaya yatırmak süreci olarak tanımlanan dolarizasyonu tersine çevirmek. Bunun adına da lirazizasyon diyoruz.

LİRALAŞMA ARTIYOR

Liralaşma stratejisi, vatandaşın elindeki birikimi dolara çevrilme kaygılarını yok etti. Devreye giren sistemler karşılık görüyor. Geçen zamanda dövizin bugün liraya döndüğünü görüyoruz. Bankacılık sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tüzel kişilikler yani şirketlere de sistem getirip, orada da 10 milyara yakın bir kaynağın dövizden çözülüp TL’ye geçirilmesi bekleniyor ve izleniyor.

KAZANÇ KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF

Ayrıca kur farkından kazanılan para, kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Bu teşvike sonuçta ihtiyaç vardı.

GERÇEK AĞIRLIK VATANDAŞTA

Şirketlerin elinden ciddi döviz kaynakları var. Ama biz biliyoruz ki ağırlık gerçek kişilik dediğimiz döviz tevdiat hesaplarında gelir sahibi vatandaşlarda.

AZAMİ FAİZ BELİRLEME YETKİSİ

Özdemir açıklamasında ayrıca azami faiz belirleme yetkisinin TCMB’ye verilmesi ile ilgili gelişmelerde ışık tutarak, “Sınırsız faiz verilen bir ortam oluştuğundan faizi düşürmek Merkez Bankası’nın yetkisinde olacak. Onun üzerinde faiz yükselirse oluşan farkı da 'ben öderim' demek için bu karar alındı.” şeklinde yorumladı.